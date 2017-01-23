Синоптики предупреждают днепропетровцев о резком похолодании

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак сообщил, что в Днепропетровской области на выходных ожидается резкое похолодание.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Завтра, 25 января, ожидается незначительное снижение температуры. Ночью без существенных осадков, днем может быть небольшой снег, туман и гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Местами порывы ветра могут достигать до 15-20 м/с. Температура ночью составит -3…-8 градусов, днем -4…+1 градусов. В четверг, 26 января, ночью ожидается -11…-16 градусов, днем -8…-13 градусов. Ветер северный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица.

В субботу, 27 января, ожидается температура ночью -20…-25 градусов, днем -8…-13 градусов. Возможен небольшой снег. В субботу, 28 января, температура ночью -6…-11 градусов, днем 0…-5 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде снега.

В Воскресенье, 29 января, без существенных осадков. Температура ночью -18….-23 градуса, днем -7…-12 градусов», - сообщил он.