| Общество | 10:17 | 06.01.2017 Синоптики предупреждают о сильных морозах и метелях, – ГСЧС Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий с 6 по 8 января. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС. По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января 2017 на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25 -30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы. Также прогнозируется усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях - отложение гололеда на проводах, деревьях и дорогах.

Утром и днем 6 января по северных районах Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 м/с, высота волн 30-50 дм. В западных и северных областях - резкое понижение температуры воздуха до 11-16º, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25º мороза.

