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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:38 | 29.12.2016
Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Украине

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Украине в течение дня 29 декабря 2016 года.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с. Днем 29 декабря на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-27 м/с, высота волн 40-50 дм», - говорится в сообщении.

Спасатели призвали граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице, не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач.  
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Теги: Украина, погода, погода

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