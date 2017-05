| Общество | 10:13 | 10.05.2017 Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине до 12 мая 2017 года. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, до 12 мая в Украине будет удерживаться чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. «По данным Укргидрометцентра, 9-12 мая в центральных (кроме Винницкой), Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», - говорится в сообщении. Отметим, украинские синоптики также предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) в Киеве и области до 12 мая 2017 года. Напомним, сегодня, 10 мая 2017 года, в Украине переменная облачность, на юге, востоке и севере Украины ожидаются осадки, температура днем от +9...+18 градусов. Так, на востоке Украины температура воздуха днем составит +13...+16 градусов, в центре +9...+16 градусов, на юге +15...+18 градусов, в Крыму - до +18 градусов, на западе Украины температура воздуха составит +11...+14 градусов, на севере +10...+13 градусов. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати погода, погода Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

