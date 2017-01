| Общество | 13:09 | 16.01.2017 Синоптики предупреждают украинцев об усилении морозов В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления и холодный воздух, который поступает с северо-запада Европы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. По всей территории без осадков, лишь в Крыму мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах гололедица.

Ночью и утром, кроме крайнего юга, туман. Ветер северо-восточный, 3-10 м/с, днем в южной части местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью -7…-12 градусов, в западных, северных и центральных областях местами до -15, днем -2…-7 градусов; на крайнем востоке, в Крыму и Приазовье ночью -3…-8 градуса, днем от -3…+ 3. В Киеве – без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около -10 градусов, днем - …2-4 градуса. На среду, 18 января, синоптики прогнозируют в Украине без существенных осадков, лишь в Крыму мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с; в южной части, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью – 9…-14 градусов, местами (кроме юга) -15-…17 градусов, днем в большинстве областей -4…-9, на юге 0…-5 градусов. В Киеве – без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью -10…-12 градусов, днем -5…-7 градусов facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати погода, погода Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

