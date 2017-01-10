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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:09 | 16.01.2017
Синоптики предупреждают украинцев об усилении морозов

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления и холодный воздух, который поступает с северо-запада Европы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

По всей территории без осадков, лишь в Крыму мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах гололедица.
Ночью и утром, кроме крайнего юга, туман. Ветер северо-восточный, 3-10 м/с, днем в южной части местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью -7…-12 градусов, в западных, северных и центральных областях местами до -15, днем -2…-7 градусов; на крайнем востоке, в Крыму и Приазовье ночью -3…-8 градуса, днем от -3…+ 3.

В Киеве – без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около -10 градусов, днем - …2-4 градуса.

На среду, 18 января, синоптики прогнозируют в Украине без существенных осадков, лишь в Крыму мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с; в южной части, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью – 9…-14 градусов, местами (кроме юга) -15-…17 градусов, днем в большинстве областей -4…-9, на юге 0…-5 градусов.

В Киеве – без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью -10…-12 градусов, днем -5…-7 градусов 
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Теги: Украина, погода, погода

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