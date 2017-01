| Общество | 11:13 | 03.01.2017 Синоптики прогнозируют резкое похолодание на Рождество в Украине В канун Рождества, 6 января, в Украине ожидается резкое снижение температурного фона. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. «В пятницу, 6 января, днем температура воздуха снизится до -12…-14 градусов и -14…-16 градусов ночью. На следующий день, Рождество, согласно прогнозу, мороз будет еще крепче: -17…-19 градусов днем и -19…-21 градус ночью, при этом осадков не ожидается. В Харькове, Днепре и Одессе похолодание не будет столь значительно, но все равно заметно: если дневная температура 3-5 января там будет колебаться в пределах от -2 градусов до +4, а ночная – от -3…-6 градусов, то 6 января днем ожидается -4…-7 градусов днем и -6…-9 градусов ночью. 7 января во всех трех городах будет 10-13 градусов ниже ноля, ночью в Харькове и Днепре -14…-16 градусов. При этом осадков до 5 января не будет, а на Сочельник и Рождество ожидаются снегопады. Более заметным похолодание будет в Виннице: теплая погода с температурой около ноля без осадков ожидается 3 января, незначительное похолодание со снижением ночной температуры до 3-5 градусов мороза и снегопады – 4-5 января, и резкое похолодание до 13-15 градусов ночью и 8-10 градусов днем - 6 января. На Рождество днем ожидается 13-15 градусов мороза, ночью 16-18 градусов. Осадки не предвидятся. Во Львове погода будет подобна киевской – 3-4 января днем ожидается от -1 до +1 градуса, ночью от 0 до 3 градусов мороза, 5 января – 1-3 градуса мороза днем и 3-5 ночью, все эти дни будет идти снег, мокрый снег. 6 января в городе резко похолодает, температура ожидается на уровне 14-16 градусов мороза, 7 января – 16-18 градусов днем и 19-21 градус ночью, при этом осадки прекратятся», - говорится в сообщении.



