| Общество | 14:55 | 13.02.2017 Синоптики рассказали, когда украинцы могут ждать прихода весны Весна придет в Днепропетровску области в период с 25 февраля по 5 марта. Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак. «Первая декада февраля 2017 на 6-8 градусов года холоднее, чем в прошлом году. В прошлом году девятого февраля весна уже началась», - отмечает он. Так же синоптик рассказал об ожидаемой погоде на ближайшие дни. «Сегодня и завтра атмосферные фронты принесут небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах буде сохраняться гололедица. Увеличивается вероятность сильного ветра: на 14 февраля ожидается ветер, со скоростью 15-20 мсек. Но 16 февраля более прохладные атмосферные массы принесут понижение температуры до 11 градусов ниже нуля. Но уже 18 февраля температура днем поднимется до двух градусов тепла», - говорит начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гричак.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина, погода Теги: погода Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7