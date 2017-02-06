Синоптики рассказали, когда украинцы могут ждать прихода весны

Весна придет в Днепропетровску области в период с 25 февраля по 5 марта.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак.

«Первая декада февраля 2017 на 6-8 градусов года холоднее, чем в прошлом году. В прошлом году девятого февраля весна уже началась», - отмечает он.

Так же синоптик рассказал об ожидаемой погоде на ближайшие дни.

«Сегодня и завтра атмосферные фронты принесут небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах буде сохраняться гололедица. Увеличивается вероятность сильного ветра: на 14 февраля ожидается ветер, со скоростью 15-20 мсек.

Но 16 февраля более прохладные атмосферные массы принесут понижение температуры до 11 градусов ниже нуля. Но уже 18 февраля температура днем поднимется до двух градусов тепла», - говорит начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гричак.

