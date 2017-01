| Общество | 13:49 | 27.01.2017 Ситуация с курсом является слабопрогнозируемой, - эксперт Президент Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга заявил, что ситуация с курсом является слабопрогнозируемой. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Платежеспособность населения Украины сейчас находится на очень низком уровне. При этом если и появляется какая-том свободная гривна, люди стараются обменять ее на доллары. Кроме того, на стоимости гривны негативно отразились национализация Приватбанка, повышение тарифов ЖКХ, а также увеличение минимальной заработной платы и, как следствие, уровня инфляции. Возвращение к курсу 20 грн за 1 доллар – это больше из разряда фантастики. Нужно также учитывать, что крепкая национальная валюта – это не только хорошо, но и плохо. Если будет дешевый доллар, мы перестанем производить даже то, что сейчас производим. Поэтому давать прогнозы относительно курса доллара я сейчас не буду. Эта ситуация слабопрогнозируемая. Если все останется на данном этапе, то удастся удержать курс на уровне 27-28 грн/доллар. Но есть еще и сезонные процессы, например, посевная, когда необходимо будет закупать запчасти за доллары и т. пр. То есть, ситуация может развиваться очень динамично, здесь сложно что-то прогнозировать», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7