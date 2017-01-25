Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:49 | 27.01.2017
Ситуация с курсом является слабопрогнозируемой, - эксперт

Президент Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга заявил, что ситуация с курсом является слабопрогнозируемой.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Платежеспособность населения Украины сейчас находится на очень низком уровне. При этом если и появляется какая-том свободная гривна, люди стараются обменять ее на доллары. Кроме того, на стоимости гривны негативно отразились национализация Приватбанка, повышение тарифов ЖКХ, а также увеличение минимальной заработной платы и, как следствие, уровня инфляции. Возвращение к курсу 20 грн за 1 доллар – это больше из разряда фантастики. Нужно также учитывать, что крепкая национальная валюта – это не только хорошо, но и плохо. Если будет дешевый доллар, мы перестанем производить даже то, что сейчас производим.

Поэтому давать прогнозы относительно курса доллара я сейчас не буду. Эта ситуация слабопрогнозируемая. Если все останется на данном этапе, то удастся удержать курс на уровне 27-28 грн/доллар. Но есть еще и сезонные процессы, например, посевная, когда необходимо будет закупать запчасти за доллары и т. пр. То есть, ситуация может развиваться очень динамично, здесь сложно что-то прогнозировать», - сказал он. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
27.01.2017 12:12 В Днепре люди с ограниченными физическими возможностями создали волейбольную команду
27.01.2017 11:37 Полиция задержала водителя автобуса, который сбил на Новом мосту велосипедиста и сбежал
26.01.2017 17:19 С начала года на пожарах в Днепропетровской области погибли 24 человека: спасатели обратились к жителям региона
26.01.2017 14:23 В АНД районе Днепра горела многоэтажка: погиб 2-летний ребенок
25.01.2017 12:18 В Днепропетровской области солдат-контрактник изнасиловал и ограбил 25-летнюю девушку
Последние новости
27.01.2017
14:27		 На Днепропетровщине в декабре-январе закрылись 20 тыс ФОПов
27.01.2017
14:22		 Фонд Вилкула оказал помощь ветеранам-участникам блокады Ленинграда, которые сейчас живут на Днепропетровщине (ФОТО)
27.01.2017
14:15		 В Каменском брат за оскорбления сестры убил собутыльника
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика