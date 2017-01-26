Собаки способствуют быстрому выздоровлению людей, - исследование

Доготерапевт Агата Багдач сообщила, что собаки помогают людям выздороветь и даже проявляют болезни, среди которых и опухоли, передает Vgolos.com.ua.

«Я знаю немало случаев, когда собаки помогали в лечении своих владельцев от депрессии, ожирения, одиночества и даже останавливали перед собой. Это благодаря своей любви и общим прогулкам », - рассказал специалист по собакотерапии.

Прежде лечебная сила собаки заключается в его верности человеку, который его приручил.

«Пес встает каждое утро и радуется своим владельцем. Он понимает по 200-300 слов, может чувствовать совершенно разные эмоции хозяина. Из людей может похвастаться таким достижением? Узнает мысли своего владельца, и благодаря этому мы чувствуем присутствие нашего пса, его силу, которая происходит с привязанности», - говорит Агата.

По ее словам, собаки хорошо приживаются с людьми, поскольку имеют фазы сна, очень похожи на тех, которые имеет человек.

«Однако собаки должны отдыхать не более, чем люди. В спокойном месте. Где никто им не помешает », - говорит Агата Багдач.

Когда пес живет с человеком, он перехватывает у нее лучшие привычки, которые ведут к здоровому образу жизни.

«Один зверь очень любит играть в футбол, другой обожает спокойные, но длительные прогулки. Все нуждаются и любят физическую активность. И количество движений зависят от возраста, состояния здоровья собаки, происхождения. Также собаки требуют интеллектуальной активности. Без этого томятся, и таким образом требуют от своих владельцев включаться в движение, и способствуют тому, чтобы мозг хозяев развивался », - отмечает специалист.