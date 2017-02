| Общество | 14:54 | 17.02.2017 Социальный эксперимент: верят ли днепряне в бескорыстное добро (ФОТО) Сегодня, 17 февраля, в День спонтанного проявления доброты, журналисты ИА «МОСТ-ДНЕПР» провели социальный эксперимент: как горожане прореагируют на подарок от незнакомых людей. Мы предлагали жителям Днепра блокноты, не требуя ничего взамен, кроме улыбки. Подготовка подарков для днепрян. Реакция прохожих была разной: 7 человек из 20 прошли мимо, даже не выслушав. 4 человека подошли к нам сами: двое из них были промоутерами, а остальные интересовались, чем мы занимаемся. Остальные с улыбкой поблагодарили и приняли блокноты. На вопрос от журналистов: «Какой сегодня праздник?» никто из прохожих ответить не смог.

Жительница Днепра, которая представилась как бабушка Люда, взяла блокнот для своей правнучки. «Вот бы и наше правительство было таким добрым», - сказала она.

Девочка попросила поменять подаренный блокнотик на другой, потому что: «У меня дома уже такой есть», - как сказала она.

На вопрос: «Верите ли Вы в бескорыстное добро?», парень ответил: «Теперь верю». ...Девушка-промоутер хотела воспользоваться бескорыстным добром журналистов и заработать на них денег....

В обмен на бесплатный блокнотик мы получили пачку бесплатных газет.

Коммунальщик не захотел принять блокнотик и не убежал от нас только потому, что не мог покинуть рабочее место.

Искренняя улыбка реакция большинства горожан на неожиданный подарок.

Узнав, что мы затеяли, этот мужчина предложил помочь раздать подарки.

«Делайте добро и сразу забывайте об этом. Но помните, как говорила Шапокляк: «Хорошими делами прославиться нельзя», - посоветовал днепрянин. Фото: Ксения Алексеенко, Елена Кондрацкая

