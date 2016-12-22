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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:57 | 27.12.2016
Современное кардиологическое оборудование получила Никопольская районная больница, – Валентин Резниченко

Дистанционно передавать цифровую электрокардиограмму и оперативно оказывать помощь пациентам – такую возможность теперь имеет Никопольский районный центр первичной медико-санитарной помощи. Медицинское учреждение получило 11 аппаратов, которые позволят передавать показатели кардиограммы из дома пациента в больницу. Немецкое общество международного сотрудничества GIZ продолжает финансирование десяти грантовых проектов на Днепропетровщине.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«За два года Днепропетровщина приютила более 100 тысяч переселенцев. Их насущные проблемы решаем совместно с международными партнерами. Один из них – немецкая федеральная компания GIZ. Она провела грантовый конкурс для территориальных громад области и поддержала 10 проектов. Теперь за грантовые средства улучшающие услуги библиотек, больниц, социальных центров, общественных организаций региона. Выигрывают и переселенцы, и принимающие громады», – подчеркнул председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Никопольский районный центр первичной медико-санитарной помощи получил 11 диагностических комплексов «Телекард». Они позволят снимать цифровую электрокардиограмму у пациента на дому и дистанционно передавать ее в районную больницу. Для этого достаточно иметь Интернет, телефонную или мобильную связь.

«Это повысит уровень медицинских услуг в районе, ускорит оказание неотложной помощи, снизит уровень инвалидности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря «Телекард» мы выигрываем время», – назвала преимущества современного оснащения главный врач Никопольского районного центра первичной медико-санитарной помощи Юлия Келембет.

Медики Никопольской районной больницы и сельских амбулаторий прошли обучение по работе с новым оборудованием.

Приобрели современное оборудование за грантовые средства немецкой компании GIZ. Общий бюджет проекта «Поддержка территориальных громад Украины в связи с увеличением количества переселенцев» – до 6 миллионов гривен. Для того чтобы определить проекты для финансирования, с июля по август 2016 года на Днепропетровщине провели конкурс. Подать заявки могли объединенные территориальные громады, коммунальные учреждения и общественные организации области. Победили 10 проектов.

Финансирование грантовых проектов началось с Нововязовской амбулатории Юрьевского центра первичной медико-санитарной помощи, которая получила пять функциональных кроватей с электроприводом.
 
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Теги: Днепропетровщина

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