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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:12 | 01.02.2017
Спасатели Днепропетровщины приглашают в свои ряды волонтеров

Пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области Дарья Гречищева сообщила, что служба спасения Днепропетровшины приглашает волонтеров к сотрудничеству для оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Для оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях мы привлекаем волонтеров. С 2014 года работает координационный центр по взаимодействию с волонтерами, куда мы приглашаем присоединиться всех желающих. Мы обучаем добровольцев оказанию первой помощи, как действовать при пожарах, нахождении взрывоопасных предметов, чрезвычайных ситуациях на воде. Прошедшим подготовку выдается специальный бейдж, и эти люди имеют право присутствовать при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Волонтеров мы привлекаем для предоставления психологической помощи, при проведении профилактической работы и пр. Мы готовы сотрудничать со всеми, кому исполнилось 18 лет, нет противопоказаний для оказания помощи или профилактической работы. Приглашаем к сотрудничеству ветеранов АТО, которые уже прошли обучение. Также мы подписали соглашение с Красным Крестом Днепропетровской области», - сказала она.

Дарья Гречищева добавила, что все желающие к нам присоединиться могут обращаться в пресс-службу по телефонам (056) 371 29 35, моб. 096 864 39 39, по адресу: ул. Короленко, 4, к. 204.
 
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Теги: Днепропетровщина

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