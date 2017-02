| Общество | 13:12 | 01.02.2017 Спасатели Днепропетровщины приглашают в свои ряды волонтеров Пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области Дарья Гречищева сообщила, что служба спасения Днепропетровшины приглашает волонтеров к сотрудничеству для оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Для оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях мы привлекаем волонтеров. С 2014 года работает координационный центр по взаимодействию с волонтерами, куда мы приглашаем присоединиться всех желающих. Мы обучаем добровольцев оказанию первой помощи, как действовать при пожарах, нахождении взрывоопасных предметов, чрезвычайных ситуациях на воде. Прошедшим подготовку выдается специальный бейдж, и эти люди имеют право присутствовать при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Волонтеров мы привлекаем для предоставления психологической помощи, при проведении профилактической работы и пр. Мы готовы сотрудничать со всеми, кому исполнилось 18 лет, нет противопоказаний для оказания помощи или профилактической работы. Приглашаем к сотрудничеству ветеранов АТО, которые уже прошли обучение. Также мы подписали соглашение с Красным Крестом Днепропетровской области», - сказала она. Дарья Гречищева добавила, что все желающие к нам присоединиться могут обращаться в пресс-службу по телефонам (056) 371 29 35, моб. 096 864 39 39, по адресу: ул. Короленко, 4, к. 204.

