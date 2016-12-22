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| Общество | 13:29 | 26.12.2016
Спасатели обратились к жителям Днепропетровщины с призывом соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники

Пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области Дарья Гречищева сообщила, что на сегодняшний день службой спасения области осуществлено более 13 тыс. выездов, из них порядка 9 тыс. на ликвидацию пожаров.

Об этом она заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Новогодние и рождественские праздники в этом смысле выходят особенно «горячими». Из-за неосторожного использования пиротехнических средств, несоблюдения правил безопасности при использовании гирлянд и пр. количество пожаров увеличивается. Поэтому мы в очередной раз предупреждаем население, что покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах, чтобы она не была просрочена. Также нужно следить, чтобы фейерверки не попали к соседям. Такие случаи были в 2015 году. Не давайте пиротехнику детям. Если уезжаете из дома, закрывайте балконы. Если они не остеклены, уберите оттуда вещи, которые могут загореться», - сообщила  она. 

Читайте также: «Фейерверки в Днепре под запретом», - заммэра
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Теги: Днепропетровщина, Днепр

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