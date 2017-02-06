Спасатели предупредили украинцев о сильном ветре и гололедице

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14 и 15 февраля, в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, будут фиксироваться порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Кроме этого, в эти дни на дорогах возможна гололедица.
Спасатели призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности. Пешеходов просят держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.
Водителям необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостах и путепроводах, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.