| Общество | 11:20 | 14.02.2017 Спасатели предупредили украинцев о сильном ветре и гололедице 14 и 15 февраля, в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, будут фиксироваться порывы ветра 15-20 м/с. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Кроме этого, в эти дни на дорогах возможна гололедица. Спасатели призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности. Пешеходов просят держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение. Водителям необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостах и путепроводах, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

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