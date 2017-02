| Общество | 10:32 | 09.02.2017 Спасатели рассказали об ограничении движения на дорогах Украины В Украине из-за непогоды действует ограничения на движение транспорта в четырех областях. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. «В Херсонской области введено временное ограничение движения для всех категорий транспорта по автодороге Марьянское - Берислав, на всей протяженности Херсонской области (от км 3+868 – км 98+768). В Волынской области для всех видов транспорта закрыто движение на автодорогах Маюничи - Большая Осница - Красноволя - Колки, Копылля - Рожице - Торчин - Шклинь. В Закарпатской области в связи с переливом воды с 5 февраля временно перекрыто движение на дороге Ужгород - Демечи (участок через р. Латорица). В Хмельницкой области из-за гололеда введено ограничение для движения тяжеловесного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения с 3 февраля», - говорится в сообщении.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати дороги Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7