Спасатели рассказали об ограничении движения на дорогах Украины

В Украине из-за непогоды действует ограничения на движение транспорта в четырех областях.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«В Херсонской области введено временное ограничение движения для всех категорий транспорта по автодороге Марьянское - Берислав, на всей протяженности Херсонской области (от км 3+868 – км 98+768).

В Волынской области для всех видов транспорта закрыто движение на автодорогах Маюничи - Большая Осница - Красноволя - Колки, Копылля - Рожице - Торчин - Шклинь.

В Закарпатской области в связи с переливом воды с 5 февраля временно перекрыто движение на дороге Ужгород - Демечи (участок через р. Латорица).

В Хмельницкой области из-за гололеда введено ограничение для движения тяжеловесного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения с 3 февраля», - говорится в сообщении.

