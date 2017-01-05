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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:27 | 11.01.2017
Стала известна цена пробного ВНО в 2017 году

Директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марина Горбенко-Хвастунова сообщила, что стоимость одного тестирования в нынешнем году составляет 129 грн.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Тестирование не обязательное, но с помощью ВНО у будущих абитуриентов есть отличная возможность проверить свои знания. Стоимость одного тестирования в нынешнем году составляет 129 грн. Зарегистрироваться можно на сайте dneprtest.dp.ua. Там нужно заполнить регистрационную форму, согласно которой будет сформирована квитанция. Ее нужно оплатить в течение 10 дней в любом банковском отделении. Можно также пользоваться системами интернет-банкинга, нужно только правильно указать назначения платежа. Далее будет сформирован личный кабинет участника тестирования. Там можно задать свои вопросы. Также работает телефон горячей линии (056) 790 24 99.

Приглашение на пробное тестирование участники получат до 14 марта.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 1 апреля. Испытать свои знания по биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии, иностранному языку можно будет 8 апреля. Один участник может пройти только 2 теста», - сказала она. 

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Теги: Украина, Днепропетровщина

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