Суд объявил перерыв в деле экс-торнадовца Пугачева, обвиняемого в убийстве патрульных

Как сообщалось ранее, 17 февраля, в Кировском районном суде Днепра продолжилось судебное рассмотрение дела экс-бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева, обвиняемого в убийстве сотрудников полиции Артема Кутушева и Ольги Макаренко в сентябре 2016 года.

Спустя 2 часа заседания суд по инициативе стороны защиты объявил перерыв до 3 марта.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Причиной перерыва стало ходатайство, в котором адвокат Александра Пугачева настоял на необходимости дополнительного изучения экспертиз, заявленных прокуратурой в порядке проведения заседания и изучения вещественных доказательств.

Следующее заседание по делу состоится в 11:00.

