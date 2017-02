| Общество | 15:29 | 17.02.2017 Таиланд продлил бесплатное оформление виз Правительство Таиланда продлило бесплатное оформление дипломатическими и консульскими учреждениями страны виз с правом пребывания до 60 дней до 31 августа, передает «Корреспондент». Кроме того, уменьшена вдвое на тот же период 2017 года стоимость так называемых «виз по прибытию». Иностранные граждане из 21 страны мира, включая Украину, могут оформить такие визы в 48 международных пунктах пропуска в Таиланде. В частности, для украинцев стоимость таких виз составляет примерно $ 30.

