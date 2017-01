| Общество | 13:55 | 24.01.2017 Телеканалу «112» отказали в переоформлении лицензии Заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук заявила, что телеканалу «112» пока отказали в переоформлением лицензии на вещание из-за непрозрачной структуры собственности, передает Еспресо.TV. «112» обратился к нам за переоформлением лицензии. Пока мы отказали, потому что считаем непрозрачной эту структуру. Решение это обжаловано. Они сделали кольцевую такую структуру собственности, как змея, хватает себя за хвост. И они друг в друга владеют собой», - сообщила Фещук.

