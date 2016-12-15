Тест вакцины от Эболы показал 100% эффективность препарата

Экспериментальная вакцина от лихорадки Эбола, проходившая испытания в африканской Гвинее, показала практически 100%-ную эффективность, передает «Корреспондент».

Новую вакцину rVSV-ZEBOV получили почти шесть тысяч жителей Гвинеи и никто из них не заразился опасным вирусом. В то же время в сравнимой по числу группе наблюдаемых, которые не прошли вакцинацию, было выявлено 23 случая заболевания.

Вакцина rVSV-ZEBOV была разработана минздравом Канады, а затем лицензия на ее производство и испытания была передана международной научно-исследовательской фармацевтической компании Merck & Co.

