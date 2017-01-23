Травматологические отделения Днепра переполнены больными с переломами, - эксперт

Заведующий травматологическим отделением городской клинической больницы № 2 Николай Моргун заявил, что еженедельно в травмпункты Днепра обращаются более 200 человек, из которых – до 50% с переломами.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Уже несколько дней в Днепре наблюдается гололед. Наша больница проводит мониторинг травматизма опорно-двигательного аппарата. Всего в городе 3 травмпункта – на базе горбольниц №2, №6 и №16. Еженедельно туда обращаются более 200 человек с жалобами на травмы конечностей. 70-75% из них – это уличный травматизм, причем 50% - это переломы конечностей. Это не считая приемные отделения и поликлиники. Очень много обращается людей преклонного возраста. В нашей больнице 45 коек для больных с травмами конечностей. Сейчас занято 68. Организовываем дополнительные места. Такие перегрузки наблюдаются во всех травматологических отделениях Днепра», - сказал он.