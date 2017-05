| Общество | 10:04 | 10.05.2017 Третий год подряд ПХЗ завоевывает первенство среди промышленных предприятий города по охране труда Начальник ООТ управления охраны труда, экологического надзора и специального режима ГП «НПО «ПХЗ» Наталья Дырвянская рассказала, что в Павлограде прошел десятый ежегодный смотр-конкурс состояния охраны труда на предприятиях города. Об этом она сообщила в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР». По ее словам, в конкурсе приняли участие 12 предприятий. «Конкурс проводился по итогам работы предприятий за 2016 год в пяти номинациях: предприятия ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь», промышленные, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, учебные заведения и учреждения здравоохранения.



В общем, в конкурсе принимали участие 15 предприятий Павлограда, среди которых 4 промышленных.

Предприятия – конкурсанты заполняли анкеты с 26 пунктов, где указывались все сведения по предприятию и все формы, методы работы, которые способствуют достижению высоких результатов.

В рамках конкурса, рассматривалась не хозяйственная деятельность предприятия, а состояние охраны труда», - рассказала она. По ее словам, Павлоградский химический завод, как минимум третий год подряд завоевывает первенство среди промышленных предприятий города по охране труда. Напомним, победителями конкурса стали: - среди предприятий ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь»:

Филиал «Павлоградское энергопредприятие» ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь» (директор Аргат Сергей Иванович);

Филиал Павлоградская автобаза» ЗАО« ДТЭК Павлоградуголь» (руководитель предприятия Кухарчук Сергей Васильевич). - среди промышленных предприятий:

ГП НПО «Павлоградский химический завод» (генеральный директор Шиман Леонид Николаевич).

- среди государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций:

КП «Павлоградтеплоэнерго» (директор Волк Николай Викторович). - среди учебных заведений:

Павлоградский городской лицей (руководитель Бондарева Раиса Григорьевна);

Детский сад № 61 «Звездный» (руководитель Линник Валентина Васильевна);

Коммунальное внешкольное учебное заведение «Центр внешкольной работы» (руководитель Зинка Татьяна Викторовна); - среди учреждений здравоохранения:

КУ «Павлоградский городской больница №4» (главный врач Костюкова Марина Гаральдивна).

