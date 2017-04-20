Третий год подряд ПХЗ завоевывает первенство среди промышленных предприятий города по охране труда

Начальник ООТ управления охраны труда, экологического надзора и специального режима ГП «НПО «ПХЗ» Наталья Дырвянская рассказала, что в Павлограде прошел десятый ежегодный смотр-конкурс состояния охраны труда на предприятиях города.
Об этом она сообщила в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».
По ее словам, в конкурсе приняли участие 12 предприятий.
«Конкурс проводился по итогам работы предприятий за 2016 год в пяти номинациях: предприятия ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь», промышленные, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, учебные заведения и учреждения здравоохранения.
В общем, в конкурсе принимали участие 15 предприятий Павлограда, среди которых 4 промышленных.
Предприятия – конкурсанты заполняли анкеты с 26 пунктов, где указывались все сведения по предприятию и все формы, методы работы, которые способствуют достижению высоких результатов.
В рамках конкурса, рассматривалась не хозяйственная деятельность предприятия, а состояние охраны труда», - рассказала она.
По ее словам, Павлоградский химический завод, как минимум третий год подряд завоевывает первенство среди промышленных предприятий города по охране труда.
Напомним, победителями конкурса стали:
- среди предприятий ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь»:
Филиал «Павлоградское энергопредприятие» ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь» (директор Аргат Сергей Иванович);
Филиал Павлоградская автобаза» ЗАО« ДТЭК Павлоградуголь» (руководитель предприятия Кухарчук Сергей Васильевич).
- среди промышленных предприятий:
ГП НПО «Павлоградский химический завод» (генеральный директор Шиман Леонид Николаевич).
- среди государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций:
КП «Павлоградтеплоэнерго» (директор Волк Николай Викторович).
- среди учебных заведений:
Павлоградский городской лицей (руководитель Бондарева Раиса Григорьевна);
Детский сад № 61 «Звездный» (руководитель Линник Валентина Васильевна);
Коммунальное внешкольное учебное заведение «Центр внешкольной работы» (руководитель Зинка Татьяна Викторовна);
- среди учреждений здравоохранения:
КУ «Павлоградский городской больница №4» (главный врач Костюкова Марина Гаральдивна).
Победители были награждены грамотами и подарками.