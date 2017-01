| Общество | 16:09 | 04.01.2017 Участники АТО получили право на досрочную пенсию Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе главы государства. Документом вносятся изменения в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50-55 лет военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в боях на Донбассе в районах ее проведения, при наличии страхового стажа не менее 25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин. Такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, включенных в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы; добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в боях на Донбассе. Женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родителям вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в боевых действиях на Донбассе или обеспечения ее проведения, также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту. Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Читайте также: Порошенко подписал закон, разрешающий увольнять военных-контрактников первой волны facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

