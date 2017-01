| Общество | 11:29 | 10.01.2017 Ученые назвали допустимый минимум для занятий физкультурой Британские ученые выяснили, какова минимальная допустимая норма занятий физкультурой для предотвращения преждевременной смерти, передает «Корреспондент». Специалисты установили, что рекомендуемых ВОЗ 75-ти минут бега или 150-ти минут быстрой ходьбы в неделю достаточно для профилактики различного рода заболеваний. Согласно исследованию, недельная норма ВОЗ касательно физических нагрузок оказалась оправданной для профилактики преждевременной смерти, предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака. Как отмечено в тексте статьи, выводы экспертов основаны на итогах метаанализа исследований, проведенных с 1994 по 2012 годы. Известно, что участие в них приняли тысячи респондентов из Шотландии и Англии, средний возраст которых составил 59 лет. В ходе работы ученые выяснили, что у тех людей, которые занимались физическими нагрузками минимум один раз в неделю, преждевременная кончина наблюдалась на 30 процентов реже, нежели у людей неактивных. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

