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| Общество | 10:39 | 20.02.2017
Ученые хотят совершить крупнейшую в истории экспедицию в Арктику

Германия объявила о планах проведения крупнейшей арктической экспедиции в истории,  передает «BBC».

В 2019-м году 120-метровое судно Поларстерн должно отправиться дрейфовать во льдах вокруг Северного полюса.

Уникальность экспедиции будет в том, что Поларстерн будет дрейфовать вместе со льдами, команда судна не будет направлять его. Путешествие должно занять около года. Самая сложная часть этого плавания придется на время полярной ночи.

Основная цель экспедиции - изучение климатических изменений. Из всех мест на планете - в Арктике климат меняется быстрее всего.

В прошлом месяце протяженность всего арктического морского льда была самой низкой по сравнению с данными многолетних наблюдений, а температура января на несколько градусов превысила многолетний уровень.

Немецкий проект под названием MOSAiC возгравит профессор Маркус Рекс.

«Сокращение количества арктического льда происходит намного быстрее, чем предсказывают существующие сейчас климатические модели. Нам нужно их усовершенствовать, чтобы иметь возможность точнее предсказывать климатические изменения. Существует вероятность, что через несколько десятилетий летом в Арктике совсем не будет льда. И это будет уже совсем другой мир. Нам бы хотелось знать об этом заранее - случится такое или нет», - сообщил Рекс.

Стоимость экспедиции составит € 63 млн. Помимо Германии в проекте примут участие Россия, Великобритания, Китай.

Издание отмечает, что новая миссия - своего рода продолжение экспедиции, предпринятой в 1890-е годы норвежским исследователем Фритьофом Нансеном. Он пытался стать первым в истории человеком, достигшим Северного полюса на судне, заблокированном во льдах и дрейфующем вместе с этими льдами. В июне 1893 года началось плавание Нансена на судне Фрам.

К концу лета 1894 года Нансен убедился, что судно не достигнет полюса, и решил в 1895 году отправиться в санный поход вместе с Ялмаром Йохансеном, который закончился тяжелейшей зимовкой на земле Франца-Иосифа и возвращением на большую землю лишь в 1896 году. 
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Теги: общество

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