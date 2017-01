| Общество | 09:08 | 26.01.2017 Ученые научились лечить шизофрению никотином Международная группа ученых подтвердила роль никотиновых рецепторов в развитии шизофренических нарушений работы мозга и выяснила, что введение никотина устраняет эти нарушения, передают «Подробности». Ученые создали генномодифицированных мышей с подобным вариантом человеческого гена. Тесты показали нарушения социализации и способность фильтровать информацию от органов чувств, как у больных шизофренией. Получив подтверждение важной роли никотиновых рецепторов в нарушениях работы префронтальной коры и учитывая то, что 90% больных шизофренией - заядлые курильщики, ученые начали изучение действия никотина на мозг мышей с моделью шизофрении. С помощью специального насоса они поддерживали в крови животных концентрацию никотина на уровне наблюдаемой у курильщиков. После двух дней такой терапии активность пирамидальных нейронов префронтальной коры возросла и оставалась повышенной 2 недели. Введение никотина в течение 1-2 недель увеличило активность нейронов до уровня здоровых животных. Результаты исследования говорят о том, что никотин может нормализовать активность префронтальной коры и уменьшить когнитивные нарушения. По мнению ученых, злостное курение пациентов с шизофренией - это форма самолечения. «Это определяет совершенно новую стратегию для разработки лекарственной терапии», - сказал руководитель исследования Уве Маскос. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

