Ученые научились лечить шизофрению никотином

Международная группа ученых подтвердила роль никотиновых рецепторов в развитии шизофренических нарушений работы мозга и выяснила, что введение никотина устраняет эти нарушения, передают «Подробности».

Ученые создали генномодифицированных мышей с подобным вариантом человеческого гена. Тесты показали нарушения социализации и способность фильтровать информацию от органов чувств, как у больных шизофренией.

Получив подтверждение важной роли никотиновых рецепторов в нарушениях работы префронтальной коры и учитывая то, что 90% больных шизофренией - заядлые курильщики, ученые начали изучение действия никотина на мозг мышей с моделью шизофрении.

С помощью специального насоса они поддерживали в крови животных концентрацию никотина на уровне наблюдаемой у курильщиков.

После двух дней такой терапии активность пирамидальных нейронов префронтальной коры возросла и оставалась повышенной 2 недели. Введение никотина в течение 1-2 недель увеличило активность нейронов до уровня здоровых животных.

Результаты исследования говорят о том, что никотин может нормализовать активность префронтальной коры и уменьшить когнитивные нарушения.

По мнению ученых, злостное курение пациентов с шизофренией - это форма самолечения.

«Это определяет совершенно новую стратегию для разработки лекарственной терапии», - сказал руководитель исследования Уве Маскос.