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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:38 | 27.12.2016
Ученые назвали причину раковых осложнений

Ученые назвали причину раковых осложнений, передает «Новое время».

Исследователи полагают, что механизм образования метастаз связан с жировой тканью.

Открытие открывает путь к разработке терапевтических средств для ограничения распространения рака при помощи уменьшения объема жиров.

Как отмечают ученые, для того, чтобы раковые клетки распространились, они должны найти уже существующую «дорогу», или построить новую «дорогу» для себя. Важную роль в этом играет процесс формирования новых лимфатических сосудов. Это плохо объясненный на данный момент процесс и препаратов для его регулирования на данный момент нет.

Для трансформации лимфатических тканей, как выяснилось, и необходимо использование жировых отложений в клетках. Из них образуются молекулы, которые, в свою очередь, влияют на факторы, регулирующие активность определенных генов.

«Исследование показывает, что использование жира программируется в развитии лимфатических тканей, а также, что жир необходим для их роста и функциональности. Мы показали, что, за счет повышения или уменьшения уровня использования жира, мы можем контролировать рост лимфатической ткани», - говорит один из авторов исследования, доктор Брайан Вонг.

По мнению ученых, новые лекарственные препараты могут предотвратить утилизацию жиров и рост новых лимфатических сосудов, что является важным шагом в разработке методов подавления развития раковых метастаз. 
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Теги: здоровье

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