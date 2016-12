| Общество | 10:37 | 27.12.2016 Ученые назвали лучший возраст для отцовства Ученые установили, что мужчинам лучше всего становиться отцами в промежутке между 30 и 40 годами, передает Newsyou.info. По мнению исследователей, именно в этом возрасте мужчины в должной мере готовы к этой ответственной роли. Также ученые выяснили, что у детей, родившихся от тридцатилетних отцов, больше шансов стать красивыми, здоровыми и крепкими. А вот уже с сорока лет повышается риск возникновения различных патологий.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7