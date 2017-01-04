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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:01 | 11.01.2017
Ученые назвали основную причину переедания после активного употребления алкоголя

Ученые объяснили, чем спровоцирован резкий рост аппетита (вплоть до обжорства) после продолжительного потребления алкоголя, передает «Корреспондент».

Оказалось, что причиной тому усиление производства в головном мозге вещества, стимулирующего аппетит.

По словам специалистов, после длительного употребления алкогольных напитков в мозге усиленно начинает вырабатываться нейропид AgRP, который стимулирует аппетит.

В то же время подавление одноименного нейрона, связанного с AgRP, спровоцировало не только уменьшение тяги к еде, но заодно - и к алкоголю.

Такие выводы ученые сделали после проведенных опытов на лабораторных мышах.

Кроме того, в ходе исследования удалось установить, как функционируют основные нервные механизмы, которые лежат в основе пищевого поведения животных после потребления алкоголя. 
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Теги: здоровье

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