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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:24 | 29.12.2016
Ученые назвали продукты, которые способствуют хорошей мозговой активности

Ученые составили список продуктов, наиболее полезных для работы человеческого мозга и способных повысить умственную активность, передает  Liza.ua.

Оказывается, интеллект зависит также от правильного питания. Диетологи установили, что четыре вида продуктов стимулируют работу мозга и повышают умственную работоспособность.

Жирная рыба
В жирных сортах рыбы содержится большое количество омеги-3. Эти полиненасыщенные жирные кислоты принимают активное участие в выработке серого вещества в головном мозге, которое отвечает за накопление и усвоение информации.

Молочные продукты
Экспериментально доказано, что у людей, регулярно употребляющих молоко и молочные продукты, значительно улучшаются показатели логического мышления и памяти. Клетки мозга легко усваивают компоненты молочных продуктов, а это оказывает позитивное влияние на интеллектуальные способности человека.

Бобовые
Фасоль, горох, соя и чечевица содержат большое количество витамина В и фолиевой кислоты, которые напрямую не влияют на показатели интеллекта, зато положительно воздействуют на одну из мыслительных функций – укрепляют память.

Помидоры
Содержащийся в томатах антиоксидант ликопин активно нейтрализует пагубное влияние свободных радикалов на человеческий мозг. Ликопин способствует обновлению клеток, что ведет к омоложению кожи, а также очищению и оздоровлению организма в целом.

Кроме этих четырех групп продуктов, диетологи также считают полезными для мозговой деятельности клюкву, шпинат, свеклу, капусту и чернику.

 
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Теги: здоровье

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