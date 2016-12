| Общество | 13:24 | 29.12.2016 Ученые назвали продукты, которые способствуют хорошей мозговой активности Ученые составили список продуктов, наиболее полезных для работы человеческого мозга и способных повысить умственную активность, передает Liza.ua. Оказывается, интеллект зависит также от правильного питания. Диетологи установили, что четыре вида продуктов стимулируют работу мозга и повышают умственную работоспособность. Жирная рыба

В жирных сортах рыбы содержится большое количество омеги-3. Эти полиненасыщенные жирные кислоты принимают активное участие в выработке серого вещества в головном мозге, которое отвечает за накопление и усвоение информации. Молочные продукты

Экспериментально доказано, что у людей, регулярно употребляющих молоко и молочные продукты, значительно улучшаются показатели логического мышления и памяти. Клетки мозга легко усваивают компоненты молочных продуктов, а это оказывает позитивное влияние на интеллектуальные способности человека. Бобовые

Фасоль, горох, соя и чечевица содержат большое количество витамина В и фолиевой кислоты, которые напрямую не влияют на показатели интеллекта, зато положительно воздействуют на одну из мыслительных функций – укрепляют память. Помидоры

Содержащийся в томатах антиоксидант ликопин активно нейтрализует пагубное влияние свободных радикалов на человеческий мозг. Ликопин способствует обновлению клеток, что ведет к омоложению кожи, а также очищению и оздоровлению организма в целом. Кроме этих четырех групп продуктов, диетологи также считают полезными для мозговой деятельности клюкву, шпинат, свеклу, капусту и чернику.



