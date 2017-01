| Общество | 11:54 | 05.01.2017 Ученые назвали уникальные свойства бананов Ученые сообщили, что бананы не только вкусный тропический фрукт, но еще и невероятно полезный продукт, передает Hronika.info. Уникальные свойства бананов: 1. Борются с депрессией.

В бананах много триптофана – вещества, из которого вырабатывается серотонин – гормон счастья. Поэтому, съев банан, легко улучшить настроение. 2. Не аллергенны.

Бананы – единственный фрукт, который даже у младенцев не дает аллергической реакции. 3. Укрепляют кости. Бананы задерживают кальций в организме, он не выводится вместе с мочой, а остается в организме и используется для укрепления костей. Это особенно важно для любителей кофе, который, наоборот, вымывает кальций из организма. 4. Улучшают микрофлору кишечника.

Благодаря ферментам, которые входят в состав бананов, вещества, которые попадают в организм с основной пищей, усваиваются быстрее. Также бананы очень полезны для тех, кто страдает от запоров. 5. Лечат изжогу.

Бананы помогают избавиться от такой проблемы, как изжога. 6. Полезны при язве желудка.

Бананы при употреблении обволакивают стенки желудка и тем самым защищают его от агрессивных веществ и кислот в пище, это способствует заживлению и рубцеванию язв в желудке. 7. Эффективны при диарее.

Тем, кто страдает диареей, советуют употреблять бананы. Это очень хороший восстанавливающий продукт. 8. Избавляют от судорог.

Большое содержание калия в мякоти банана спасает от судорог икроножных мышц тех, кто много тренируется. 9. Уменьшают отеки.

Употребление бананов значительно уменьшает отеки у тех, кто страдает от этого. 10. Источник энергии.

Если съесть бананы перед тренировкой, то можно будет заниматься более эффективно – уровень сахара будет подниматься не очень быстро и энергии хватит до конца тренировки. 11. Улучшают пищеварение.

Пектины и хелаты, которые входят в состав бананов, хорошо выводят токсины и другие вредные вещества, тем самым улучшая пищеварение. 12. Снижают симптомы ПМС у женщин.

Серотонин и другие полезные вещества, которые есть в бананах, отменно снимают симптомы ПМС. Если съесть банан во время месячных, то можно избавиться от плохого настроения и неприятных симптомов. 13. Полезны при анемии.

Большое содержание железа в мякоти банана делает его просто необходимым продуктом питания при малокровии. 14. Показаны при заболеваниях сердца. Калий, которого много в бананах, помогает улучшить состояние сосудов, уменьшает риск инфаркта и инсульта, лечит гипертонию. 15. Повышают иммунитет.

В состав бананов входят антиоксиданты и аминокислоты, а они, как известно, защищают организм и хорошо повышают иммунитет. 16. Полезны для почек.

Бананы способны положительно влиять на работу почек, полезные вещества, микроэлементы и витамины улучшают их состояние, выводят песок и камни. 17. Помогают при тошноте.

Бананы – великолепное средство для избавления от тошноты в дороге или при токсикозе у беременных. 18. Снимают зуд от укусов насекомых. Шкурки от бананов очень хорошее средство от укусов насекомых – просто приложите внутренней стороной шкурку от банана к месту укуса на несколько минут. 19. Снимают жар. У бананов есть свойство понижать температуру тела. Это поможет при лихорадке или в сильную жару. 20. Помогают бросить курить.

При отвыкании от никотиновой зависимости рекомендуют есть бананы – большое количество витаминов, калий, магний помогают вывести остатки никотина из организма и адаптироваться к жизни без сигарет. 21. Повышают умственные способности.

Высокое содержание калия в бананах делает человека восприимчивым к новой информации, это необходимо при подготовке к экзаменам.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7