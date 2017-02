| Общество | 09:51 | 16.02.2017 Ученые обнаружили на Земле седьмой континент Австралийские и новозеландские геологи опубликовала результаты научного исследования, в котором утверждается, что Новая Зеландия и Новая Каледония – не изолированные островные цепи, а надводная часть континента, передает «Корреспондент». Ученые утверждают, что это часть седьмого континента, который они условно называют Зеаландией. Отмечается, что ученым удалось определить в земной коре отдельный фрагмент площадью около 4,9 миллиона километров. Геологи, исходя из размеров и удаленности, решили рассматривать эту часть земной коры под островами как полноценный континент.



«Это не внезапное открытие, а постепенное осознание. Например, 10 лет назад у нас не было бы накопленных данных или уверенности в интерпретации, чтобы написать эту статью», - утверждают ученые.



