| Общество | 08:54 | 12.01.2017 Ученые определили точный возраст Луны Астрофизики из США определили возраст Луны, передает «Обозреватель». По их мнению, спутник Земли образовался около 4,51 млрд лет назад. Согласно проведенному учеными анализу, формирование коры спутника Земли началось в течение первых 60 миллионов лет после образования Солнечной системы. К своим выводам специалисты пришли, проведя радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, содержащегося в доставленном со спутника на планету в ходе пилотируемой миссии Apollo 14 реголите. Циркон формируется при застывании магмы и богат ураном, что позволяет отследить по содержащемуся в нем свинцу, его продукту распада, возраст минерала. Точное время формирования Луны может помочь ученым определить ее происхождение. Согласно предыдущим оценкам, проведенным с теми же образцами, спутник Земли образовался спустя 68-120 миллионов лет после рождения Солнечной системы.

