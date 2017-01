| Общество | 14:31 | 23.01.2017 Ученые открыли удивительный эффект от пережевывания пищи Американские ученые выяснили, что тщательное пережевывание пищи может усиливать иммунную защиту в ротовой полости, передает «Сегодня». Оказывается, пережевывание кусочков пищи может стимулировать выработку определенных иммунных клеток под названием Th17-клетки. Иммунные клетки играют важную роль в защите от бактериальных и грибковых инфекций, которые часто содержатся во рту. Th17-клетки встречаются и в других частях тела, например, в кишечнике или на коже, где их появление стимулируется присутствующими здесь полезными бактериями. Как показало новое исследование, иммунные клетки в ротовой области стимулируются не с помощью бактерий, а благодаря жеванию. Исследователи провели эксперимент с мышами, в ходе которого им удалось увеличить число Th17-клеток у грызунов, просто изменив твердость их пищи. Это доказало, что именно жевание являлось решающим фактором. Вместе с тем ученые отмечают, что у высокого содержания во рту Th17-клеток есть и обратная, негативная сторона. Так, чрезмерное количество подобных клеток может способствовать такому распространенному заболеванию десен, как периодонтит.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7