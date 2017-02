| Общество | 09:34 | 03.02.2017 Ученые подсказали способ, как засыпать вовремя Американские и шведские ученые предложили действенный способ засыпать вовремя, передает «ТСН». Вылазки на природу в выходные, по мнению авторов исследования, достаточно для того, чтобы в будни ложиться вовремя.

Ученые также рекомендуют днем больше времени проводить на солнечном свете, а вечером — ограничить электрическое освещение. К своим выводам исследователи пришли, наблюдая за 14 добровольцами, которые имели проблемы со сном. Девять из них на выходных отправились в поход на природу, а пять остались дома. Оказалось, что в будни первым удалось восстановить режим сна, а вторым — нет. Ученые полагают, что на время отхода ко сну влияет изменение гормона мелатонина, который в свою очередь зависит от освещения: в норме ночью он должен быть выше, чем днем.

