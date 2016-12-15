Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
26.12.2016
11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Какие цены на елки в Днепропетровской области. Где будут работать елочные рынки в Днепре»
26.12.2016
12:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Безопасное обращение с петардами и фейерверками. Борьба с незаконной торговлей пиротехническими средствами. О запрете использования салютов»
26.12.2016
14:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Какая погода жителей Днепропетровской области в 2017 году»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:50 | 23.12.2016
Ученые показали подводный мир Антарктиды (ВИДЕО)

Австралийские ученые, с помощью подводного робота, показали подводный мир Антарктики, передает «Комсомольская правда».

Редкие кадры были записаны с помощью камеры, подключенной к аппарату дистанционного управления (ROV). Съемки проходили под морским льдом в заливе O'Brien, что недалеко от научно-исследовательской станции «Кейси» в Восточной Антарктиде.

«Кадры показывают среду обитания, динамичный и широкий спектр биоразнообразия: губки, морские пауки, морские ежи, морские огурцы и звезды. Эти общины обитают в воде, температура которой -1,5 градуса круглый год. А в течении 10 месяцев покрыты толстым морским льдом в 1,5 метра», - сообщил руководитель исследований Гленн Джонстон.

По словам Гленн Джонстон, ученые только начинают понимать удивительное биологическое разнообразие и сложность прибрежной экосистемы Антарктики и угрозы с которыми она столкнется в будущем. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
23.12.2016 12:07 В Днепре ищут отловщиков бездомных животных
23.12.2016 10:01 Задержанный за взятку депутат Днепровского горсовета оказался бывшим однопартийцем Филатова
22.12.2016 13:27 Завтра из Львова запустят «Интерсити» на польский Перемышль
22.12.2016 10:52 В Кривом Роге во время пожара в частном доме погибли 2 человека
15.12.2016 10:36 В Днепре полицейские освободили из гаража двух заложников
Последние новости
23.12.2016
12:32		 В Днепре измен маршрут движения 10, 12-го троллейбуса
23.12.2016
12:19		 В ДнепрОГА легендарная группа «Скрябин» даст бесплатный концерт, - Валентин Резниченко
23.12.2016
12:07		 В Днепре ищут отловщиков бездомных животных
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2016 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика