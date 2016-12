| Общество | 11:50 | 23.12.2016 Ученые показали подводный мир Антарктиды (ВИДЕО) Австралийские ученые, с помощью подводного робота, показали подводный мир Антарктики, передает «Комсомольская правда». Редкие кадры были записаны с помощью камеры, подключенной к аппарату дистанционного управления (ROV). Съемки проходили под морским льдом в заливе O'Brien, что недалеко от научно-исследовательской станции «Кейси» в Восточной Антарктиде. «Кадры показывают среду обитания, динамичный и широкий спектр биоразнообразия: губки, морские пауки, морские ежи, морские огурцы и звезды. Эти общины обитают в воде, температура которой -1,5 градуса круглый год. А в течении 10 месяцев покрыты толстым морским льдом в 1,5 метра», - сообщил руководитель исследований Гленн Джонстон. По словам Гленн Джонстон, ученые только начинают понимать удивительное биологическое разнообразие и сложность прибрежной экосистемы Антарктики и угрозы с которыми она столкнется в будущем. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

