| Общество | 14:13 | 03.02.2017 Ученые посчитали безопасное для здоровья количество рабочих часов Австралийские ученые определили максимально допустимое для сохранения здоровья работников количество рабочих часов в неделю, передает «Лига». Специалисты рекомендуют работать не более 39 часов в неделю, а не 48, как было принято на международном уровне около 80 лет назад.

Эксперты считают, что большее количество рабочих часов может негативно отразится на психическом и физическом состоянии работника, поскольку человек не сможет уделять должное время вопросам питания и гигиены. Для исследования были использованы данные о 8 тыс. австралийских работников. Со-исследователь профессор Линдалл Страздинс из научной школы АНУ здоровья населения заявила о необходимости развеять миф о том, что для хорошего выполнения своей работы люди должны тратить долгие часы. К своим выводам ученые пришли, проанализировав продолжительность рабочего дня более 8 тыс. австралийцев и данные о текущем состоянии их здоровья.

Специалисты рекомендуют сократить время, затрачиваемое на трудовую деятельность, примерно двум третям гражданам страны 24-65 лет, которые работают в среднем более 40 часов в неделю.

Особо авторы исследования отмечают загруженность женщин, большинство из которых выполняют еще и домашнюю работу.

