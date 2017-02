| Общество | 09:27 | 17.02.2017 Ученые продлят человеческую жизнь до 500 лет Американские ученые сделали сенсационное заявление. Они уверены, что человек сможет доживать до 500 лет, передают «Подробности». По мнению специалистов, уже сейчас человек может жить до 120 лет при условии соблюдения здорового образа жизни, а с помощью новых технологий продолжительность жизни увеличится до 500 лет. Ученые не исключают, что в будущем старые органы человека можно заменить на новые, а разработки в области нейробиологии позволят сохранить работу мозга в хорошем состоянии. Кроме того, пожилые люди, чувствующие себя моложе своих лет, живут дольше, чем их смирившиеся с наступлением старости сверстники. Внутреннее ощущение молодости приводит к снижению смертности на 41 процент, подсчитали ученые. В восьмилетних исследованиях участвовали люди старше 52 лет.

