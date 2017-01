| Общество | 12:22 | 16.01.2017 Ученые рассказали, чем опасна ночная работа Научные работники из Квебекского Университета, который находится в Канаде, рассказывают, что у представителей сильного пола, которые работают в ночную смену, риски получить рак предстательной железы в три раза увеличены, передает Aspekty.net. Кроме этого авторы работы рассказывают и о других отклонениях и заболеваниях, которые могут появиться у людей, работающих по ночам: увеличение рисков развития онкологических заболеваний кишечного тракта, мочевого пузыря, легких и так далее. Опасность есть и для представительниц прекрасного пола, к примеру, у ночной сменщицы повышены риски возникновения онкологии молочной железы. Авторы работы рассказывают об ухудшении состояния здоровья таких сотрудников подавлением мелатонина – это вещество, которое нужно для регулировки режима сна и бодрствования. Совсем недавно статистика JAMA Oncology показала, что каждый третий мужчина и четвертая женщина на планете сталкивается с раком, в этом году с данным заболеванием столкнулись более 17,5 млн. человек, 8,7 млн из этих людей умерли. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7