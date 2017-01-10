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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:22 | 16.01.2017
Ученые рассказали, чем опасна ночная работа

Научные работники из Квебекского Университета, который находится в Канаде, рассказывают, что у представителей сильного пола, которые работают в ночную смену, риски получить рак предстательной железы в три раза увеличены, передает Aspekty.net.

Кроме этого авторы работы рассказывают и о других отклонениях и заболеваниях, которые могут появиться у людей, работающих по ночам: увеличение рисков развития онкологических заболеваний кишечного тракта, мочевого пузыря, легких и так далее.

Опасность есть и для представительниц прекрасного пола, к примеру, у ночной сменщицы повышены риски возникновения онкологии молочной железы.

Авторы работы рассказывают об ухудшении состояния здоровья таких сотрудников подавлением мелатонина – это вещество, которое нужно для регулировки режима сна и бодрствования.

Совсем недавно статистика JAMA Oncology показала, что каждый третий мужчина и четвертая женщина на планете сталкивается с раком, в этом году с данным заболеванием столкнулись более 17,5 млн. человек, 8,7 млн из этих людей умерли. 
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Теги: здоровье

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