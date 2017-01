| Общество | 10:46 | 19.01.2017 Ученые рассказали, что может сделать человека умнее Калифорнийский университет в Сан-Диего исследовал эффект, производимый обычной питьевой водой на человека. Вода, оказалось, может повысить интеллект, передает Newsyou.info. По словам ученых, она позитивно влияет на рецепторы головного мозга. Но пить ее нужно в строго определенное время. Сразу после завтрака рекомендуется делать два больших глотка чистой питьевой воды. Это дает всплеск энергии, направленной не только на пищеварение, но и на активизацию мыслительной деятельности. Эксперимент доказывает пользу воды. Ученые собрали группу из 30 молодых здоровых мужчин. Добровольцы регулярно выпивали полстакана питьевой воды после плотного завтрака. При этом их просили выполнить задания на оценку интеллекта.

Также была контрольная группа, которая воду не пила. В результате именно основная группа лучше справлялась с заданиями. Эксперты подчеркивают, что есть прямая связь между водой и уровнем интеллекта. Но не стоит пить слишком много. В противном случае, можно столкнуться с болезнями почек и мочевого пузыря. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

