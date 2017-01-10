Ученые рассказали, почему люди любят делать селфи

Американские ученые из Университета имени Бригама Янга разобрались в психологических причинах делать селфи, передает Hitech-news.

Исследователи выделили три основные причины, по которым люди обожают делать селфи.

В первую группу ученые определили тех людей, которые фотографируют себя, чтобы потом выставить в социальных сетях. Такие люди делают селфи постоянно, в том числе и в спальне, и в ванной, и во время приема пищи. Часто такие пользователи социальных сетей являются еще и знаменитыми.

Вторая группа людей — это индивидуумы, которые делают фотографии лишь для себя и своих друзей. Селфи они, как правило, никуда не загружают, так как им не нужны ничьи оценки.

И в третью группу были определены люди, которые привыкли жить напоказ. Они выставляют на всеобщее обозрение малейшие нюансы своей жизни.

