| Общество | 16:34 | 03.01.2017 Ученые спрогнозировали, насколько увеличится количество людей на Земле в следующем году Эксперты немецкого фонда «Население мира» спрогнозировали, насколько увеличится количество людей на Земле в следующем году, передает DW. По состоянию на 1 января 2017 года число жителей Земли достигнет 7 млрд 473 млн 690 тыс. человек, что на 83 млн человек больше, чем в прошлом году. Если представить мир как село с населением 100 человек, то, по данным фонда, в нем жили 60 азиатов, 16 африканцев, 10 европейцев, 8 латиноамериканцев, 5 североамериканцев и один человек из Океании. Рождаемость в таком селе составила бы 2,5 ребенка. Таким образом, к 2050 году число «жителей села» увеличилась бы до 133, при этом число европейцев и азиатов снижалась бы, а африканцев – росло.

