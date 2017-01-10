Ученые установили главный фактор старения

Исследователи из Института Скриппса (США) установили главный, как они полагают, фактор клеточного старения, передает «Корреспондент».

По мнению ученых, важную роль в нем играет протеин TZAP.

«Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер. Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много», - отметил соавтор работы Лаззерини Денчи.

Теломеры - это концевые участки хромосом, которые в клетках организма выполняют защитную функцию. Чем старше становится человек, тем сильнее они сокращаются. К зрелому возрасту они, в среднем, становятся короче вдвое. А к пожилому - в четыре раза.

Как установили ученые, замедление темпа деградации теломер связано с замедлением старения и увеличением продолжительности жизни.