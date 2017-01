| Общество | 11:33 | 13.01.2017 Ученые установили главный фактор старения Исследователи из Института Скриппса (США) установили главный, как они полагают, фактор клеточного старения, передает «Корреспондент». По мнению ученых, важную роль в нем играет протеин TZAP. «Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер. Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много», - отметил соавтор работы Лаззерини Денчи. Теломеры - это концевые участки хромосом, которые в клетках организма выполняют защитную функцию. Чем старше становится человек, тем сильнее они сокращаются. К зрелому возрасту они, в среднем, становятся короче вдвое. А к пожилому - в четыре раза. Как установили ученые, замедление темпа деградации теломер связано с замедлением старения и увеличением продолжительности жизни. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

