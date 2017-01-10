Ученые узнали, что видит белый медведь (ВИДЕО)

Американские ученые прикрепили видеокамеру к самке белого медведя, с помощью ошейника и узнали, что видит животное, передает «Сегодня».

Цель этого эксперимента заключается в том, чтобы собрать информацию о поведении животных в условиях таяния льда в Арктике. На этом видео можно видеть момент добывания пищи и встречи с другим белым медведем.

