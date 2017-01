| Общество | 08:58 | 27.01.2017 Ученые впервые создали химеру свиньи и человека Ученые вырастили первые в мире эмбрионы-химеры, состоящие из клеток человека и свиньи, передает ВВС. Доля человеческих клеток в эмбрионе составляет меньше 0,001%, остальное - клетки свиньи. Эмбрионам дали развиваться лишь 28 дней. Эти эмбрионы могут помочь создать технологию по выращиванию человеческих органов внутри животных. Ученые вживляли человеческие стволовые клетки в эмбрионы свиньи. В результате получалась смесь из человеческих и свиных клеток, которую на месяц подсаживали самке свиньи. Этот процесс оказался очень неэффективным: из 2 075 подсаженных эмбрионов в течение 28 дней развивались лишь 186 штук. Однако при этом были признаки того, что человеческие клетки продолжают функционировать как часть химеры. «Впервые человеческие клетки росли внутри крупного животного», - рассказал один из авторов исследования профессор Хуан Карлос Исписуа Бельмонте из Института биологических исследований Солка. Невысокую эффективность примененного метода профессор объяснил долгой эволюцией, которая разделяла человека и свинью. Уже сейчас, по мнению ученых, подобные химеры могут помочь в проверке лекарств до перехода к испытаниям на людях и при изучении начала развития человеческих заболеваний. Также химеры могут помочь изучить ранние стадии развития человеческих эмбрионов и объяснить различия в том, как функционируют органы разных живых существ. Фактически ученым для этого нужно лишь увеличить долю человеческих клеток в эмбрионе до 0,1-1%. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

