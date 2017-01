| Общество | 13:14 | 04.01.2017 Ученые заявили, что сегодня Земля максимально приблизится к Солнцу Сегодня, 4 января в 16:17 произойдет важнейшее событие наступившего года, передает НП. Земля в этот период окажется ближе всего к Солнцу — в перигелии. Землю от нашего светила будут отделять лишь 147 млн км, это на 5 млн км ближе, нежели в афелии, период, когда планета отдаляется от Солнца на максимальное расстояние. Это случится из-за того, что Земная орбита немного вытянутой формы. В перигелий и в афелий Земля подпадает ежегодно, по одному разу в год, двигаясь по орбите со скоростью 30 км в секунду. Наша планета в перигелии получает больше тепла, нежели в афелии, однако на климате это почти не сказывается. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

