Общество | 10:51 | 17.05.2017 Указ Порошенко о блокировке российских сайтов вступил в силу Указ президента Украины Петра Порошенко о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с которым в Украине заблокируют ряд российских сайтов, вступил в силу 17 мая 2017 года, передает «РБК-Укриана». Указ опубликован в газете «Урядовый курьер». «В сегодняшнем номере газеты «Урядовый курьер» опубликован указ президента «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" №133/2017 от 15 мая 2017 года, с 17 мая 2017 года вступает в силу», - говорится в сообщении. Отметим, документ предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. Под санкциями также оказались российские Яндекс и Mail.Ru Group с ее социальными сетями «Вконтакте» и «Одноклассники».

