| Общество | 10:14 | 26.12.2016 Украина в одностороннем порядке передаст боевикам 15 человек, - глава СБУ Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Украина в одностороннем порядке передаст боевикам 15 боевиков и их пособников, передают «Подробности». Речь идет о преступниках, которые уже получили приговоры в украинских судах. По словам Василия Грицака, на такой шаг Украина пошла для того, чтобы разблокировать процесс обмена заложниками. Напомню, на оккупированных территориях сейчас незаконно удерживают 110 украинских граждан, еще десять в России.

