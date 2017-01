| Общество | 10:37 | 25.01.2017 Украина заняла 131 место в мировом рейтинге восприятия коррупции Согласно исследованию обнародованном на сайте Transparency International, Украина заняла 131-е место среди 176 стран в мировом рейтинге восприятия коррупции CPI, передает Lb.ua. За 2016 год Украина получила 29 баллов из 100 возможных. Это на два балла больше, чем в прошлом году. Столько же баллов получили Казахстан, Россия, Непал и Иран. «Улучшению нашей позиции в мировом рейтинге способствовало продвижению антикоррупционной реформы, однако отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок вперед и преодолеть 30-балльный барьер, что называется «позором для нации», - говорится в сообщении Transparency International Украина. Больше всего баллов Украине принесло исследование World Justice Project Rule of Law Index, что учитывается в построении CPI. Показатель Украины в нем вырос на 10 баллов по сравнению с прошлыми годами. Это связано с уменьшением использования служебного положения в органах исполнительной власти (показатель улучшился на 14%), в полиции и вооруженных силах (показатель улучшился на 6%), но в судебной ветви власти ситуация осталась такой же, что и во времена режима Януковича. Об этой же проблеме говорит и исследования World Competitiveness Yearbook, которое принесло в этом году Украине три дополнительных балла. Большую роль гражданского общества в воплощении демократических преобразований отмечает исследование Freedom House Nations in Transit, в этом году оно принесло Украине +4 балла. Подотчетность государственных закупок благодаря системе ProZorro, государственное финансирование партий, первые расследования НАБУ, участие общественности в антикоррупционных реформах эксперты назвали самыми главными изменениями. Крупнейшими вызовами исследование признало слабость институтов, которые должны обеспечивать верховенство права, чрезмерную зарегулированность экономики и сосредоточение власти в руках олигархических кланов. Негативными оценками Украину наградили исследования World Economic Forum Executive Opinion Survey (-1 балл) и Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (-2 балла). Бизнес увидел значительную коррупцию при распределении государственных средств, а судебную систему признал неспособной помешать этому. Индекс восприятия коррупции базируется на независимых исследованиях и опросах, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе Всемирного банка, Freedom House, World Economic Forum, Азиатского и Африканского банков развития и тому подобное. Индекс ранжирует страны от ноля баллов (высокий уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции). Напомним, в рейтинге за 2015 год Украина заняла 130-е место из 168 в мировом рейтинге восприятия коррупции CPI с 27 баллами. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

