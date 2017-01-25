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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:37 | 25.01.2017
Украина заняла 131 место в мировом рейтинге восприятия коррупции

Согласно исследованию обнародованном на сайте Transparency International, Украина заняла 131-е место среди 176 стран в мировом рейтинге восприятия коррупции CPI, передает Lb.ua.

За 2016 год Украина получила 29 баллов из 100 возможных. Это на два балла больше, чем в прошлом году. Столько же баллов получили Казахстан, Россия, Непал и Иран.

«Улучшению нашей позиции в мировом рейтинге способствовало продвижению антикоррупционной реформы, однако отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок вперед и преодолеть 30-балльный барьер, что называется «позором для нации», - говорится в сообщении Transparency International Украина.

Больше всего баллов Украине принесло исследование World Justice Project Rule of Law Index, что учитывается в построении CPI.

Показатель Украины в нем вырос на 10 баллов по сравнению с прошлыми годами. Это связано с уменьшением использования служебного положения в органах исполнительной власти (показатель улучшился на 14%), в полиции и вооруженных силах (показатель улучшился на 6%), но в судебной ветви власти ситуация осталась такой же, что и во времена режима Януковича.

Об этой же проблеме говорит и исследования World Competitiveness Yearbook, которое принесло в этом году Украине три дополнительных балла.

Большую роль гражданского общества в воплощении демократических преобразований отмечает исследование Freedom House Nations in Transit, в этом году оно принесло Украине +4 балла.

Подотчетность государственных закупок благодаря системе ProZorro, государственное финансирование партий, первые расследования НАБУ, участие общественности в антикоррупционных реформах эксперты назвали самыми главными изменениями. Крупнейшими вызовами исследование признало слабость институтов, которые должны обеспечивать верховенство права, чрезмерную зарегулированность экономики и сосредоточение власти в руках олигархических кланов.

Негативными оценками Украину наградили исследования World Economic Forum Executive Opinion Survey (-1 балл) и Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (-2 балла). Бизнес увидел значительную коррупцию при распределении государственных средств, а судебную систему признал неспособной помешать этому.

Индекс восприятия коррупции базируется на независимых исследованиях и опросах, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе Всемирного банка, Freedom House, World Economic Forum, Азиатского и Африканского банков развития и тому подобное. Индекс ранжирует страны от ноля баллов (высокий уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции).

Напомним, в рейтинге за 2015 год Украина заняла 130-е место из 168 в мировом рейтинге восприятия коррупции CPI с 27 баллами. 
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Теги: Украина

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25.01.17 10:54 вера: О коррупции в Украине
Стандартная демагогия, когда показатели улучшаются, а жизнь ухудшается.

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