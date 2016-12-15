Украинцам дали полгода на поиск семейного врача

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что подписание договоров между семейными врачами и пациентами должно начаться в июле 2017 года, передает «Украинская правда».

«За эти шесть месяцев мы будем работать с регионами, чтобы города и территориальные общины решили, как у них выглядеть первичное звено. Будут ли это центры первичной помощи, или поликлиники, или частные клиники. Для нас важно, что они должны гарантировать наличие первичного звена, доступ к нему», - сообщила Супрун.



Соглашение с семейным врачом заключается бессрочно и действует до момента, пока вы не решите подписать соглашение с другим врачом.



К июлю в Минздраве также планируют собрать все реестры пациентов, которые существуют в Украине.



Выбор врача к месту регистрации гражданина привязываться не будет.